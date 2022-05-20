Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

euronews_icons_loading
Архивное фото, день ��ышиванки, Киев, 21 мая 2015

Украинская община Бостона собирается, чтобы отпраздновать «День вышиванки».

Этот обычно веселый ежегодный праздник украинских народных традиций сейчас рассматривается как символ национального единства против российского вторжения.

Десятки посетителей в традиционных украинских «вышиванках» поют традиционные песни и собирают пожертвования для Украины.

Другие No Comment