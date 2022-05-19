В Мехико десятки женщин вышли на демонстрацию с требованием правосудия для жертв фемицида — гендерно-мотивированного убийства женщин. В последние годы число убийств и похищений заметно возросло, но расследования таких дел, по мнению правозащитников, очень часто "спускают на тормозах".
На ограду парламента Мексики активистки повесили 11 розовых крестов: по официальным данным, каждый день в Мексике гибнут 11 женщин.
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