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Текстовая трансляция Euronews | Суд в Киеве над российским сержантом. Высылка европейских дипломатов
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Новости дня | 18 май — вечерний выпуск
Последние обновления: 18/05/2022
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Евросоюз переключается на нероссийскую энергию
Помочь помогающим: ЕС покроет расходы стран на беженцев
ЕС обещает Киеву еще 9 млрд евро
Карта военных действий в Украине 18 мая
Катар на страже редких морских животных
Жителям Шанхая разрешили ненадолго выходить из домов
Гитара Ноэла Галлахера ушла с аукциона
Британцам становится все сложнее поддерживать привычное качество жизни