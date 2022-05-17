Украинский Нью-Йорк живёт под обстрелами. Этот посёлок в Донецкой области с населением 10 000 человек, в основном русскоязычных, в прошлом году попытался начать новую жизнь, сменив советское название "Новгородское" на данное ему немецкими поселенцами в 1800-х годах. В советское время поселенцы меннониты, в своё время приглашённые в Россию Екатериной II, были депортированы в Амурскую область, где организовали одноимённое поселение. Посёлок был переименован в Новгородское в 1951 году, во время Холодной войны, но в июле прошлого года Верховная рада Украины вернула ему историческое название. 1

Сейчас в Нью-Йорке окна зданий закрыты мешками с песком. На подступах к посёлку идут бои, его штурмуют военные самопровозглашённой ДНР. По словам жителей, артиллерийский обстрел начался месяц назад и с каждым днём усиливается.