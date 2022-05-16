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Текстовая трансляция Euronews | Армия РФ отступает от Харькова | 82-й день войны
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Новости дня | 16 май — утренний выпуск
Последние обновления: 16/05/2022
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Затянувшаяся война: Россия и Украина перегруппировывают силы в Донбассе
В Одессе празднуют победу на "Евровидении"
Новое поражение партии Олафа Шольца
"Цифровое здание" Дома архитектуры