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Новости дня | 13 май — утренний выпуск
Последние обновления: 13/05/2022
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Засуха во Франции: что поливать - пшеницу или кукурузу?
В бразильском Парауапебасе жареным мясом накормили всех горожан
Центр приёма украинских беженцев в пригороде Лиона
Путин обвинил Запад в провоцировании глобального кризиса