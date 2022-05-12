Праздничным барбекю, которое здесь называют самым большим в мире, бразильский Парауапебас (штат Пара) отметил 34-летие города. Праздник организовала мэрия. По данным городской администрации, для чурраско было использовано 20 тысяч килограммов мяса. В Парауапебасе проживают порядка 140 тысяч человек. Несложно посчитать, что мяса (примерно по 142 грамма) хватило каждому жителю, потенциально, включая младенцев.