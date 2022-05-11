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Новости дня | 11 май — вечерний выпуск
Последние обновления: 11/05/2022
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Переночевать в "Мулен Руж"
Украина: карта боевых действий
Учения Defender Europe проходят в Польше и ещё 8 странах
Россияне в Грузии: туристы или мигранты?
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Во Франции опубликованы мемуары российского наёмника о работе на "ЧВК Вагнера"