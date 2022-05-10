Традиция церемоний зар восходит своими корнями к доисламским шаманским верованиям Центральной Африки. Считается, что этот танец пришел в Египет в 19-м веке вместе с переселенцами и рабами из Эфиопии и Южного Судана.

Традиционный ислам негативно относится к подобным практикам. Зар представляет собой сложный ритуал, включающий в себя различные приношения духам и джиннам. Центральным элементом культа является особый трансовый танец, исполняемый женщинами под руководством старшей, иногда пожилой женщиной под музыку и барабанный ритм, причем музыкантами могут быть мужчины, в чьи обязанности так же входит убийство животных для жертвоприношения. В зависимости от страны, это может быть курица, голубь, овца или верблюд.

Главным атрибутом культа является музыкальный инструмент танбура — шестиструнная лира. Другим важным инструментом является мангур — кожаный широкий ремень с пришитыми на нем козьими копытами. Его обвязывают вокруг пояса и используют в танцах. Для ритма в музыке используются табла, различные барабаны и бубен.

Ведущую танцовщицу ритуала, в Египте называют кодия. Считается, что в нее вселился дух. Чтобы вызвать определённого джинна, женщина должна знать соответствующие для каждого из них песнопения и барабанные ритмы и обладать хорошим голосом. Часто кодиями становятся по наследству - от матери к дочери. Иногда эта способность передаётся по женской линии другим членам семьи.

Традиционно церемония зар длится несколько дней с обязательным жертвоприношением животных. Считается, что ритуал задабривает джиннов и духов, а так же исцеляет от различных болезней и стрессов путем катарсиса и нервного раскрепощения в состоянии глубокого транса. Египетские и иранские церемонии зар очень сходны с традиционными трансовыми практиками берберов Марокко.

По некоторым сведениям, в Судане в течение XIX и XX веков, общины культа зар служили убежищем для женщин и геев от преследований консервативного мусульманского общества.