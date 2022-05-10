Военные Шри-Ланки пытаются остановить насилие на улицах столицы страны Коломбо. В ходе протестов, разразившихся из-за экономического кризиса, уже погибли по меньшей мере пять человек. Еще 225 получили ранения. На острове введено чрезвычайное положение.
Протесты начались еще в апреле: демонстранты требовали отставки президента Готабаи Раджапаксы и его брата Махинды, который до 9 мая занимал пост премьер-министра, но всё-таки ушел в отставку. Правительство их семьи, которая держится у власти последние два десятилетия, обвиняли в неспособности справиться с проблемами в экономике — самыми серьезными с момента объявления независимости в 1948 году.
Первые недели протестов были, в основном, мирными, но в понедельник, когда в Коломбо автобусами привезли тех, кто поддерживает семью Раджапакса, между противниками начались схватки. Так антиправительственные митингующие сожгли как минимум 41 дом политиков правящей партии и стоящие рядом мотоциклы, разгромили музей клана Раджапакса, заблокировали крупнейшую больницу страны и сбросили несколько десятков человек в неглубокое озеро.
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