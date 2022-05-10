Около десяти афганских женщин прошли по улицам Кабула с криками "Бурка — не мой хиджаб" и "Справедливости!"

"Мы хотим жить как люди, как достойные существа, а не как узники в углу дома. Мы не хотим жить в доме как в клетке, умоляя мужей принести нам еды. Мы не хотим жить так ни дня", — заявила одна из активисток.

Манифестация была короткой, женщин быстро задержали.

В выходные правительство "Талибана", который многие страны мира считают террористической организацией, обязало всех женщин в стране носить на улице бурку — накидку, которая полностью покрывает тело и лицо, предусматривая лишь тонкую прорезь для глаз, затянутую сеткой.

В распоряжении лидера движения также говорится, что женщинам лучше остаться дома, если у них нет важных дел в городе.

За неисполнение закона мужу или отцу женщины грозит тюремное заключение.