Около десяти афганских женщин прошли по улицам Кабула с криками "Бурка — не мой хиджаб" и "Справедливости!"
"Мы хотим жить как люди, как достойные существа, а не как узники в углу дома. Мы не хотим жить в доме как в клетке, умоляя мужей принести нам еды. Мы не хотим жить так ни дня", — заявила одна из активисток.
Манифестация была короткой, женщин быстро задержали.
В выходные правительство "Талибана", который многие страны мира считают террористической организацией, обязало всех женщин в стране носить на улице бурку — накидку, которая полностью покрывает тело и лицо, предусматривая лишь тонкую прорезь для глаз, затянутую сеткой.
В распоряжении лидера движения также говорится, что женщинам лучше остаться дома, если у них нет важных дел в городе.
За неисполнение закона мужу или отцу женщины грозит тюремное заключение.
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