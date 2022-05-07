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Новости дня | 7 май — вечерний выпуск
Последние обновления: 07/05/2022
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Историческая победа националистов "Шинн Фейн" на выборах в парламент Северной Ирландии
Талибы* обязали женщин носить паранджу
Превентивные санкции: в Италии задержали яхту "Шехерезада", владельца разыскивают
В Москве прошла генеральная репетиция Парада Победы
Инаугурация Эммануэля Макрона: первый за 20 лет
В Шри-Ланке введён режим ЧП из-за протестов
Колумбийские наркоторговцы мстят за своего лидера