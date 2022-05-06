Русский
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Рассылка
Games
Euronews
My Europe
Мир
Бизнес
Спорт
Green
My Europe
Мир
Бизнес
Спорт
Green
Next
Путешествия
Культура
Видео
другие
My Europe
Мир
Бизнес
Спорт
Green
Next
Путешествия
Культура
Видео
Next
Путешествия
Культура
Видео
Программы
Euronews
2
Прямой эфир
My europe
Smart Regions
Unreported Europe
Новости Европы
О Положении Союза
Спорт
Мир
Euronews Witness
Global Japan
No Comment
Qatar 365
Spotlight
Top News Stories Today
Глобальный Диалог
Мир
Next
Business Line
Disrupted
Focus
Hacker Hunter Next Level
Real Economy
Sci-Tech
Smart Health
The Exchange
Планета Бизнеса
Цель
Футурис
Путешествия
Explore
Postcards
Taste
Приключения
Green
Climate Now
Farm To Fork
Ocean
Культура
Cult
Meet The Locals
Musica
Кино
Спецвыпуск
Angola 360
Climate Crisis
Coronavirus
Destination Dubai
Here We Grow: Spain
The New Uzbekistan
Все программы
Latest Live Coverage
Текстовая трансляция Euronews | 72-й день войны | Джилл Байден встретится с украинскими беженцами
Текстовая трансляция Euronews | 70-й день войны | Эвакуация из Мариуполя возобновилась
Прямой эфир
Прямой эфир
Смотреть прямую трансляцию Euronews
euronews_icons_loading
Top News Stories Today
Новости дня | 6 май — утренний выпуск
Последние обновления: 06/05/2022
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
Последние видео
Испания
Украинские танцоры на балетной сцене Испании
США
Первая чернокожая лесбиянка на посту пресс-секретаря Белого дома
Австрия
Картина Эгона Шиле случайно обнаружена в Вене
Украина
"Азовсталь" не сдаётся, но эвакуация продолжается
Россия
Путин извинился перед Израилем за слова Лаврова
Италия
The State of the Union: конференция о будущем Евросоюза во Флоренции
мир
Euronews Bulgaria начинает вещание
Бизнес
Газопровод GIPL: Балтика в центре энергетической безопасности ЕС
Израиль
Теракт в День независимости: погибшие и раненые в Эльаде
Польша
Польша хочет жить без российского газа
Последние видео
Украинские танцоры на балетной сцене Испании
Первая чернокожая лесбиянка на посту пресс-секретаря Белого дома
Картина Эгона Шиле случайно обнаружена в Вене
"Азовсталь" не сдаётся, но эвакуация продолжается
Путин извинился перед Израилем за слова Лаврова
The State of the Union: конференция о будущем Евросоюза во Флоренции
Euronews Bulgaria начинает вещание
Газопровод GIPL: Балтика в центре энергетической безопасности ЕС
Теракт в День независимости: погибшие и раненые в Эльаде
Польша хочет жить без российского газа