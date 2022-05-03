Русский
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Рассылка
Games
Euronews
My Europe
Мир
Бизнес
Спорт
Green
My Europe
Мир
Бизнес
Спорт
Green
Next
Путешествия
Культура
Видео
другие
My Europe
Мир
Бизнес
Спорт
Green
Next
Путешествия
Культура
Видео
Next
Путешествия
Культура
Видео
Программы
Euronews
1
Прямой эфир
My europe
Smart Regions
Unreported Europe
Новости Европы
О Положении Союза
Спорт
Мир
Euronews Witness
Global Japan
No Comment
Qatar 365
Spotlight
Top News Stories Today
Глобальный Диалог
Мир
Next
Business Line
Disrupted
Focus
Hacker Hunter Next Level
Real Economy
Sci-Tech
Smart Health
The Exchange
Планета Бизнеса
Цель
Футурис
Путешествия
Explore
Postcards
Taste
Приключения
Green
Climate Now
Farm To Fork
Ocean
Культура
Cult
Meet The Locals
Musica
Кино
Спецвыпуск
Angola 360
Climate Crisis
Coronavirus
Destination Dubai
Here We Grow: Spain
The New Uzbekistan
Все программы
Latest Live Coverage
Текстовая трансляция Euronews | Россия нанесла ракетный удар по Одессе
Прямой эфир
Прямой эфир
Смотреть прямую трансляцию Euronews
euronews_icons_loading
Top News Stories Today
Новости дня | 3 май — вечерний выпуск
Последние обновления: 03/05/2022
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
Последние видео
мир
Украина: расследование военных преступлений российских войск
Украина
Гуманитарный конвой из Мариуполя привёз в Запорожье 150 мирных жителей
Новости Европы
Еврокомиссия проводит цифровую революцию в медицине
мир
"СМИ не могут ссылаться на свободу слова для обхода санкций"
Глобальный диалог
Ги Верхофстадт: "ЕС должен реформироваться, чтобы выжить"
Украина
Борис Джонсон ждёт победы Украины и обещает больше военной помощи
Europe Decoded
Как велика зависимость Евросоюза от российской нефти?
Новости Европы
Марио Драги призвал изменить Евросоюз из-за действий России
Армения
Ереван: новые задержания участников протестов
Спорт
Швейцарские Альпы проводили зимний сезон фестивалем
Последние видео
Украина: расследование военных преступлений российских войск
Гуманитарный конвой из Мариуполя привёз в Запорожье 150 мирных жителей
Еврокомиссия проводит цифровую революцию в медицине
"СМИ не могут ссылаться на свободу слова для обхода санкций"
Ги Верхофстадт: "ЕС должен реформироваться, чтобы выжить"
Борис Джонсон ждёт победы Украины и обещает больше военной помощи
Как велика зависимость Евросоюза от российской нефти?
Марио Драги призвал изменить Евросоюз из-за действий России
Ереван: новые задержания участников протестов
Швейцарские Альпы проводили зимний сезон фестивалем