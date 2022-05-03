Американская, аэрокосмическая компания, новозеландского происхождения Rocket Lab , специализирующаяся на ракетах малой грузоподъемности, учится ловить в воздухе отработанные ракетоносители, после отправки спутников в космос.

Ракета Electron была запущена во вторник утром. Она отправила на орбиту 34 спутника, после чего ее основная часть начала падать на Землю.

Раскрывшийся парашют замедлил падение ракеты до скорости около10 метров в секунду. Экипаж вертолета попытался схватить ее за стропы специальным крюком, но нагрузка превысила допустимые параметры, полученные в ходе испытаний и моделирования, поэтому отработанную ракету пришлось снова сбросить в Тихий океан, где ее, в свою очередь, подобрало ожидающее судно.