Американская, аэрокосмическая компания, новозеландского происхождения Rocket Lab , специализирующаяся на ракетах малой грузоподъемности, учится ловить в воздухе отработанные ракетоносители, после отправки спутников в космос.
Ракета Electron была запущена во вторник утром. Она отправила на орбиту 34 спутника, после чего ее основная часть начала падать на Землю.
Раскрывшийся парашют замедлил падение ракеты до скорости около10 метров в секунду. Экипаж вертолета попытался схватить ее за стропы специальным крюком, но нагрузка превысила допустимые параметры, полученные в ходе испытаний и моделирования, поэтому отработанную ракету пришлось снова сбросить в Тихий океан, где ее, в свою очередь, подобрало ожидающее судно.
Другие No Comment
Мэрия Багдада пытается избавить город от серости
"Фестиваль воды и света" в Южном Тироле
ВИДЕО: эвакуация из "Азовстали"
Нидерланды отмечают День Короля
Сальвадор: за месяц "войны с бандами" арестовано 18 тысяч человек
Пожар на крупнейшей свалке Индии
Харьков под обстрелом: гибель мирных жителей и масштабные разрушения
Похороны жертв массовых убийств в Буче
Похороны жертв крушения судна у побережья Ливана
Надушить на удачу в Поливальный понедельник
Рио-де-Жанейро: первый карнавал после пандемии
Сотни мексиканок протестуют против фемицида
NoComment: "дети подземелья" в Харькове
NoComment: православные празднуют Пасху в Украине
NoComment: кулич среди развалин