Эвакуация началась после того, как ООН и Международный Красный Крест стали гарантами соглашения по выводу гражданских лиц со сталелитейного завода «Азовсталь», последнего оплота защитников города от натиска российских войск.
Ожидается, что эвакуированные прибудут в подконтрольный Украине город Запорожье в понедельник, заявил в воскресенье президент Владимир Зеленский.
На видео, опубликованном украинским депутатом и переговорщиком Давидом Арахамией в его Telegram-канале видно, как мирные жители, в том числе дети, карабкаются по завалам, чтобы выбраться из разрушенного здания.
Арахамия заявил, что «уникальные кадры» были сняты бойцами полка «Азов», которые вместе с украинскими морскими пехотинцами стали последними защитниками Мариуполя.
На видео также видно, как мирные жители садятся в автобус, который должен отвезти их в подконтрольные Украине районы.
По сообщениям МО РФ, часть выведенных с "Азовстали" гражданских "добровольно" решили остаться на территории самопровозглашенной ДНР.
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