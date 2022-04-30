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Новости дня | 30 апрель — вечерний выпуск
Последние обновления: 30/04/2022
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Тактические успехи ВСУ на востоке и гуманитарные пресс-туры РФ
Власти Пекина возвращают санитарный пропуск
В Китае обрушилась многоэтажка
Париж лишится 150 электробусов
Финны учатся стрелять
Пожизненное заключение для одного из "Битлз"
Ватикан усиливает борьбу с сексуальным насилием в лоне церкви
Страны ЕС решают "газовый вопрос"