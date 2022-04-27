Нидерланды отмечают День Короля (Koningsdag). Впервые с начала пандемии этот праздник проходит в форме уличных гуляний.

Королевская чета приехала в этот день в Маастрихт, центральный город нидерландской провинции Лимбург. В город они въехали на автобусе по знаменитому мосту св. Серватия Маастрихтского (Sint Servaasbrug).

Король Виллем-Александр приветствовал людей, собравшихся вдоль дороги. Кроме королевы Максимы его сопровождали три дочери, родной брат принц Константин с супругой Лаурентин и двоюродный брат принц Бернхард-мл.