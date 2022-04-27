Над Нью-Дели уже вторые сутки стоит едкий дым, вызванный пожаром на огромной загородной свалке. Тысячи людей, которые живут и кормятся со свалки, пытаются с угрозой для своего здоровья прекратить распространение огня.

Высота свалки, расположенной недалеко от поселка Бхалсва, к северу от Дели, превышает 17-этажный дом. Её площадь равна 50 футбольным полям. Решение о закрытии полигона было принято более 10 лет назад, но каждый день сюда продолжают сбрасывать 2300 т мусора. Разлагающиеся органические отходы выделяют взрывоопасный газ метан.

Огонь на свалке вспыхнул из-за знойной погоды, которая установилась в Южной Азии. Прошедший март был самым жарким в Индии за почти столетие метеорологических наблюдений. В апреле долгожданная прохлада так и не пришла. На этой неделе в некоторых городах Индии температура превысила 43°C. Ожидается, что температура будет продолжать расти.