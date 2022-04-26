Русский
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Рассылка
Games
Euronews
My Europe
Мир
Бизнес
Спорт
Green
My Europe
Мир
Бизнес
Спорт
Green
Next
Путешествия
Культура
Видео
другие
My Europe
Мир
Бизнес
Спорт
Green
Next
Путешествия
Культура
Видео
Next
Путешествия
Культура
Видео
Программы
Euronews
2
Прямой эфир
My europe
Smart Regions
Unreported Europe
Новости Европы
О Положении Союза
Спорт
Мир
Euronews Witness
Global Japan
No Comment
Qatar 365
Spotlight
Top News Stories Today
Глобальный Диалог
Мир
Next
Business Line
Disrupted
Focus
Real Economy
Sci-Tech
The Exchange
Планета Бизнеса
Цель
Футурис
Путешествия
Explore
Postcards
Taste
Приключения
Green
Climate Now
Farm To Fork
Ocean
Культура
Cult
Meet The Locals
Musica
Кино
Спецвыпуск
Angola 360
Climate Crisis
Coronavirus
Destination Dubai
Here We Grow: Spain
The New Uzbekistan
Все программы
Latest Live Coverage
Прямая текстовая трансляция | США соберет представителей 40 стран на военной базе в Германии
Прямая текстовая трансляция | 48 день войны на Украине
Прямой эфир
Прямой эфир
Смотреть прямую трансляцию Euronews
euronews_icons_loading
Top News Stories Today
Новости дня | 26 апрель — утренний выпуск
Последние обновления: 26/04/2022
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
Последние видео
Бизнес и технологии
"Свобода слова - основа демократии": Илон Маск комментирует покупку Twitter
Украина
В Киеве недовольны маршрутом Антониу Гутерриша
no comment
Похороны жертв крушения судна у побережья Ливана
Германия
Пророссийский автопробег в Германии
Норвегия
В Норвегии блокировали российский танкер
no comment
Надушить на удачу в Поливальный понедельник
Нигерия
Свыше 100 человек погибли при взрыве на подпольном НПЗ в Нигерии
Украина
В Мариуполе введён режим тишины, но о гуманитарном коридоре стороны не договорились
США
Предприниматель Илон Маск приобретает компанию Twitter за 44 млрд долларов
Новости Европы
Евросоюз изложил Индии своё отношение к войне в Украине
Последние видео
"Свобода слова - основа демократии": Илон Маск комментирует покупку Twitter
В Киеве недовольны маршрутом Антониу Гутерриша
Похороны жертв крушения судна у побережья Ливана
Пророссийский автопробег в Германии
В Норвегии блокировали российский танкер
Надушить на удачу в Поливальный понедельник
Свыше 100 человек погибли при взрыве на подпольном НПЗ в Нигерии
В Мариуполе введён режим тишины, но о гуманитарном коридоре стороны не договорились
Предприниматель Илон Маск приобретает компанию Twitter за 44 млрд долларов
Евросоюз изложил Индии своё отношение к войне в Украине