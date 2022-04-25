Новости дня | 25 апрель — вечерний выпуск

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Текстовая трансляция Euronews | ООН: в Украине с начала войны погибли 2665 мирных жителей
Прямая текстовая трансляция | 48 день войны на Украине
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