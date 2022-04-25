Сотни мексиканок вышли на демонстрацию в Мехико в знак протеста против убийства 18-летней женщины в северном городе Монтеррее. Они потребовали от генерального прокурора провести надлежащее расследование этого преступления. Тело Дебаньи Эскобар было обнаружено в четверг на территории мотеля, две недели спустя после ее исчезновения.

Демонстранты, в большинстве своем женщины, несли плакаты с надписями: "Нет домогательствам!" и "Мексика - массовая могила". Они привлекали внимание к тому факту, что убийство Д. Эскобар стало очередным эпизодом в череде случаев насилия в отношении женщин.

На этот раз, в отличие от нескольких предыдущих случаев, демонстрация женщин в Мехико прошла мирно и не сопровождалась актами вандализма. Вместо того, чтобы нанести надписи на статую Ангела Независимости аэрозольной краской, как на прошлых демонстрациях, протестующию прикрепили к ней скотчем портретами женщин, подвергшихся насилию.

В настоящее время в Мексико число людей обоих полов, пропавших без вести, достигло 100 тыс. Активисты критикую правоохранительные органы за не способность эффективно расследовать преступления.

По словам отца Д. Эскобар, полицейские несколько раз безуспешно обыскивали здание мотеля, но в конце концов тело жертвы было найдено работниками мотеля после того, как они почувствовали трупный запах, исходивший от бака с водой.

Как установили эксперты, Д. Эскобар погибла от удара в голову в день своего исчезновения, 8 апреля. Поздно вечером девушка оказалась на обочине автомобильного шоссе предположительно после того, как водитель такси попытался к ней пристать. Последнее фото девушки, стоящей на обочине, было сделано самим таксистом, чтобы иметь доказательство, что в момент, когда она покинула его машину, она была жива.

Количество убийств женщин в Мексике возросло с 977 в 2020 г. до 1015 в 2021 г. Женщин в Мексике убивают чаще, чем мужчин.

В этом году без вести пропадали 1600 женщин. 829 из них по-прежнему числятся пропавшими. 16 были найдены мёртвыми.