Харьков, второй по величине город Украины, днем и ночью подвергается ударам тех пор, как российские войска попытались захватить его еще в самом начале вторжения. Ожесточенные бои превратили город с населением 1,5 миллиона человек в клубок сгоревших магазинов и тлеющих многоквартирных домов, а семьи вынуждены скрываться под землей, где они прячутся в метро.
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