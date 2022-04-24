Харьков, второй по величине город Украины, днем и ночью подвергается ударам тех пор, как российские войска попытались захватить его еще в самом начале вторжения. Ожесточенные бои превратили город с населением 1,5 миллиона человек в клубок сгоревших магазинов и тлеющих многоквартирных домов, а семьи вынуждены скрываться под землей, где они прячутся в метро.