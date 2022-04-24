Празднование православной Пасхи в Украине, ровно через два месяца после вторжения России, оказалось окрашено в мрачные тона.
В пасхальное воскресенье верующие выстроились у храма св. Андрея Первозванного в Буче, чтобы получить благословение от священника.
Собираются молящиеся и в соборах в Запорожье. Некоторые церкви принадлежат Московскому Патриархату, но многих жителей это, кажется, не волнует, они находят утешение в священных традициях, а один прихожанин говорит, что они приходят не в конкретный храм, а «к Богу».
Сотни украинцев отметили православную Пасху во Владимирском соборе в Киеве. Украинские власти в субботу призвали празднующих следить за религиозными службами онлайн и соблюдать комендантский час в ночное время, поскольку по всей стране продолжаются боевые действия.
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