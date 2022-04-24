Пасха среди развалин: Елена Коптыль и еще 12 человек провели последний месяц, укрываясь от российских нападений в подвале своего дома на окраине Чернигова.

«Праздник Пасхи не приносит радости», — призналась Коптыль, замешивая тесто для пасхального кулича по старинному рецепту, доставшемуся ей от мамы и бабушки.

Православные христиане Украины, России, Греции, Болгарии и других стран отмечают православную Пасху, раскрашивая яйца и выпекая традиционный кулич.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия отказалась заключать перемирие во время православного праздника Пасхи.