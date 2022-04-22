Православные христиане вышли на улицы Старого города Иерусалима, чтобы отметить Страстную пятницу - по Библии, день скорби и траура.

Паломники приняли участие в традиционном Крестном ходе по Виа Долороза - "Пути страданий", по которому вели Сына Божьего на распятие. Как и полагается, по дороге ко храму Гроба Господня они сделали 14 остановок.

Религиозное шествие прошло на фоне ослабления коронавирусных ограничений и возобновившихся в последнее время столкновений между израильтянами и палестинцами.

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