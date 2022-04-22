В пятницу 22 апреля у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме произошли новые столкновения между палестинскими демонстрантами и израильской полицией. Израильские силовики примени слезоточивый газ и резиновые пули против молодых палестинцев, бросавших в них камни.

Беспорядки на палестинских территориях и в Иерусалиме продолжаются уже месяц. Они совпали с религиозными праздниками иудеев и мусульман: Песахом и Рамаданом.

Рано утром 22 апреля палестинцы начали кидать камни в сторону Стены Плача, которую евреи считают самым священным для себя местом. Полиция объяснила применение силы необходимостью положить конец исходившей от палестинцев опасности.

11 палестинцев отвезли в больницу. По данным палестинского Красного Креста, двое из них получили опасные ранения. За последнюю неделю ранения разной степени тяжести получили более 200 палестинцев.

Дальнейшая эскалация конфликта произошла после того, как палестинские радикалы выпустили по Израилю несколько ракет из сектора Газа. В ответ Израиль нанёс авиаудары и блокировал территорию сектора.

Месяц назад беспорядки на Храмовой горе вспыхнули в знак протеста против участившихся, по мнению палестинцев, случаев прихода туда израильтян. По сложившейся практике, евреи могут посещать это место при соблюдении некоторых правил, в частности при отказе от молитвы в этом месте.

Представители арабских государств собравшиеся во вторник в Иордане, призвали Израиль уважать сложившуюся практику и "не оскорблять чувства мусульман". Израильское правительство заявляет о намерении соблюдать статус-кво.

Беспорядки в Иерусалиме создали политическую проблему для премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, так как партия "Раам" в знак протеста вышла из правительственной коалиции, лишив Беннетта большинства в Кнессете.