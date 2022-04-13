В среду третий день в Таллинне продолжаются демонстрации против российской агрессии на Украине.

Несколько десятков женщин собрались перед зданием российского посольства, чтобы привлечь внимание к насилию, которое солдаты из РФ, по словам участниц, чинят над женщинами и детьми на Украине.

Послание организаторов протеста было таким: «Российские солдаты насилуют и убивают невинных женщин и детей в Украине. Люди, которые поддерживают эту войну, также поддерживают военные преступления, резкие убийства, соучастниками которых они являются. Это наше послание сторонникам путинского режима (в России, Эстонии и везде)».

В понедельник около десяти антивоенных активистов протестовали перед посольством Германии. Цель перформанса, изображавшего жертв войны в Буче, заключалась в том, чтобы призвать Германию и другие европейские государства занять более жесткую позицию в отношении России.

Во вторник около дюжины демонстрантов собрались у посольства Венгрии в Таллинне в противогазах в знак протеста против того, что Венгрия продолжает покупать газ у России и таким образом, по мнению участников акции протеста, финансирует российскую военную машину и войну на Украине.