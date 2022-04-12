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Кадр из видео.

В британском городке Доркинге в воскресенье состоялся ежегодный чемпионат по ношению жен.

Партнеру было необходимо пробежать 380-метров "в горку", перепрыгнуть через соломенные тюки, а также пройти брызгоопасную зону, которая не оставила ни одного участника сухим.

По правилам, "жена" должна весить больше 50 кг. Ей может оказаться официальный или неофициальный партнер или друг любого пола.

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