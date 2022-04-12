По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), опубликованным во вторник, в общей сложности 4 615 830 украинских беженцев покинули свою страну после вторжения по приказу президента России Владимира Путина 24 февраля. Это на 68 095 больше, чем в предыдущем подсчете в понедельник.
Почти две трети украинских детей покинули свои дома за шесть недель с начала российского вторжения, заявил глава ЮНИСЕФ (детский фонд организации) Мануэль Фонтен на заседании Совета безопасности ООН. Фонтейн, недавно вернувшийся из Украины, рассказал, что из 7,5 млн украинских детей 4,8 млн стали беженцами. По его словам, за 31 год гуманитарной деятельности он не видел ничего подобного.
Со своей стороны, украинская пограничная служба сообщила во вторник, что с начала войны домой вернулись более 870 тысяч украинцев, в том числе женщины и дети. «В настоящее время каждый день в свою страну возвращаются от 25 до 30 тысяч украинцев. В отличие от того, что было раньше, когда это были в основном мужчины, сейчас есть и женщины, и дети, и старики», — сказал представитель украинской пограничной службы Андрей Демченко.
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