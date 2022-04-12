Спасатели в Харькове борются с огнем после обстрела города в понедельник днем со стороны России. Работники экстренных служб также проверяют, нет ли в пострадавших зданиях выживших людей.
По данным журналистов Associated Press, снимавших события, погибли не менее пяти человек, в том числе ребенок.
Олег Синегубов, губернатор Харьковской области, заявил ранее в понедельник, что в результате российских обстрелов за последние сутки погибли 11 человек.
Тем временем российские солдаты патрулируют улицы Волновахи в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР). Колонна танков и боевой техники проходит мимо множества разрушенных жилых и общественных зданий, пострадавших в недавних боях. Снимки сделаны во время поездки, организованной российскими военными.
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