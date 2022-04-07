Жители Чернигова в среду вернулись в свои дома и обнаружили следы разрушений, оставшиеся после наступления российских сил.
Один черниговец, оставшийся без электричества и воды, сказал, что разрушения - даже не самое страшное. «Поврежденные здания можно восстановить, но психологический шок преодолеть сложно», — признался Сергей.
Мэр осажденного города Владислав Атрошенко заявил в телекомментариях в воскресенье, что 70% Чернигова разрушено.
Ранее на этой неделе украинские военные заявили, что их силы отбили несколько городов на севере Черниговской области и доставляют гуманитарную помощь.
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