Русский
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Рассылка
Games
Euronews
My Europe
Мир
Бизнес
Спорт
Green
My Europe
Мир
Бизнес
Спорт
Green
Next
Путешествия
Культура
Видео
другие
My Europe
Мир
Бизнес
Спорт
Green
Next
Путешествия
Культура
Видео
Next
Путешествия
Культура
Видео
Программы
Euronews
2
Прямой эфир
My europe
Smart Regions
Unreported Europe
Новости Европы
О Положении Союза
Спорт
Мир
Euronews Witness
Global Japan
No Comment
Qatar 365
Spotlight
Top News Stories Today
Глобальный Диалог
Мир
Next
Business Line
Disrupted
Focus
Real Economy
Sci-Tech
The Exchange
Планета Бизнеса
Цель
Футурис
Путешествия
Explore
Postcards
Taste
Приключения
Green
Climate Now
Farm To Fork
Ocean
Культура
Cult
Meet The Locals
Musica
Кино
Спецвыпуск
Angola 360
Climate Crisis
Coronavirus
Destination Dubai
Here We Grow: Spain
The New Uzbekistan
Все программы
Latest Live Coverage
Война на Украине. День 42-й. Ужесточение санкций и высылка дипломатов РФ
Война на Украине, день 41-й: Зеленский выступил на Совбезе ООН
Прямой эфир
Прямой эфир
Смотреть прямую трансляцию Euronews
euronews_icons_loading
Top News Stories Today
Новости дня | 6 апрель — дневной выпуск
Последние обновления: 06/04/2022
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
Последние видео
Россия
Тяжёлые времена для российского кино
Новости Европы
Почему инфляция галопирует и как её обуздать
Франция
Французская молодежь не верит обещаниям политиков
Франция
В Италии пристально следят за выборами во Франции
Украина
Переселенцы прибывают в Запорожье
Перу
Перу: комендантский час отменили, но протесты продолжаются
мир
Наезд на российское посольство в Бухаресте
Италия
Балет во имя мира: украинская и российская примы на одной сцене в Неаполе
мир
Зонд Juice: цель - Юпитер
Украина
Еврокомиссар юстиции о Буче: "Мы увидели явные доказательства военных преступлений"
Последние видео
Тяжёлые времена для российского кино
Почему инфляция галопирует и как её обуздать
Французская молодежь не верит обещаниям политиков
В Италии пристально следят за выборами во Франции
Переселенцы прибывают в Запорожье
Перу: комендантский час отменили, но протесты продолжаются
Наезд на российское посольство в Бухаресте
Балет во имя мира: украинская и российская примы на одной сцене в Неаполе
Зонд Juice: цель - Юпитер
Еврокомиссар юстиции о Буче: "Мы увидели явные доказательства военных преступлений"