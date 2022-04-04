Звезды Бродвея спели на Таймс-сквер в Нью-Йорке, чтобы выразить свою поддержку Украине. Акция назвалась «Вы слышите, как люди поют?» Во время её проведения рекламу на уличных экранах заменили украинской символикой.
Звезды Бродвея спели на Таймс-сквер в Нью-Йорке, чтобы выразить свою поддержку Украине. Акция назвалась «Вы слышите, как люди поют?» Во время её проведения рекламу на уличных экранах заменили украинской символикой.
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