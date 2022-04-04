Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

euronews_icons_loading
Акция звёзд Бродвея "Вы слышите, как люди поют?" в Нью-Йорке

Звезды Бродвея спели на Таймс-сквер в Нью-Йорке, чтобы выразить свою поддержку Украине. Акция назвалась «Вы слышите, как люди поют?» Во время её проведения рекламу на уличных экранах заменили украинской символикой.

Другие No Comment