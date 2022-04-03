Российское государственное телевидение в воскресенье показало кадры, на которых видно, как войска сражаются с украинскими частями в Мариуполе.

По сообщениям государственных СМИ, боевые действия продолжаются, поскольку российские и украинские солдаты сражаются за контроль над осажденным городом.

На видео были показаны военные автомобили с нарисованной на них буквой «Z». Буквы «Z» и «V» используются на российской бронетехнике в Украине.

Считается, что около 100 000 мирных жителей оказались в ловушке в Мариуполе, который по-прежнему отрезан от линий снабжения, практически без еды, воды, топлива и лекарств.

На кадрах государственного телевидения видно, как жители готовят еду на открытом огне.

Также в воскресенье Минобороны России поделилось кадрами, на которых, как утверждается, российские войска разминируют территорию в Сумской области.