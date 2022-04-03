В субботу украинские войска продвинулись дальше к северу от Киева, на территорию, отвоеванную у отступающих российских войск.
Президент Владимир Зеленский предупредил, что с выводом российских войск из столичного региона Украины потенциально катастрофическую ситуацию для мирного населения создают оставленные у домов мины, брошенная техника и даже тела погибших.
Проезжая через населенные пункты к северу от Киева, солдаты расчищали завалы и осматривали подозрительные объекты. Они отмечали брошенные боеприпасы красными тряпками, чтобы отметить, что они могут взорваться.
Украина и ее западные союзники сообщают о все большем количестве свидетельств вывода российских войск из-под Киева и наращивания их численности на востоке Украины.
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