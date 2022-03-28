Одетая в "окровавленное" белое платье, художница Евгения Исаева встала на ступеньках Городской думы Санкт-Петербурга, повторяя "Сердце кровью обливается". На ступеньках на расстелила полотно, на котором было написано:

"Я чувствую, что бесполезно призывать к разуму. Поэтому обращаюсь к вашим сердцам. Каждый день в Украине погибают женщины, дети, старики и старушки. От бомбежек, голода, невозможности выбраться из-под завалов или достать лекарства. Их могилы с самодельными крестами чернеют во дворах и на детских площадках. Тысячи раненых и изувеченных, миллионы поломанных судеб. Если вы находите этому оправдание, значит ваше сердце ослепло. Найдите в себе силы на милосердие и сострадание, не поддерживайте кровопролитие!"

Художницу задержала полиция.