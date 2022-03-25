30 дней с начала "специальной военной операции"

Прошёл месяц с того дня, когда Россия объявила о начале «специальной военной операции» и ввела свои войска на Украину. Одновременно в наступление перешли войска ЛНР и ДНР. Главными целями этих действий президент России Владимир Путин назвал «демилитаризацию и денацификацию» Украины.

Соединённые Штаты, Великобритания и страны ЕС резко осудили действия России и выразили поддержку украинским властям, которым выделили масштабную финансовую, военную и гуманитарную помощь. При этом, несмотря на многочисленные просьбы украинского президента Владимира Зеленского, страны НАТО отказались «закрыть небо» над Украиной или направить в страну своих военнослужащих.

В ходе сражений и российские, и украинские войска понесли существенные потери. Ракетными ударами уничтожено множество военных и гражданских объектов на территории Украины.

Ожесточённые бои развернулись в Мариуполе, который теперь серьёзно разрушен. Стороны долгое время не могли договориться об организации «зелёных коридоров» для мирных жителей, у многих из которых в результате не было возможности покинуть город, где в итоге произошла настоящая гуманитарная катастрофа.

К настоящему времени под контроль российских военных перешли Чернобыльская АЭС, а также Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе. Военными инженерами взорвана дамба, перегородившая Крымский канал, и вода из Днепра вновь пошла в Крым. Ранее украинская сторона перегородила канал после того, как полуостров оказался под контролем России.

По данным ООН, более 10 миллионов человек, то есть, более четверти населения страны, покинули свои дома, более 3,7 миллионов человек бежали за границу. При этом ни Россия, ни Украина официально не объявили друг другу войну. Газотранспортная система Украины работает в штатном порядке, транзит газа из России осуществляется в страны Евросоюза в полном объёме.