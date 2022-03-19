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Киев: герб страны из тюльпанов

Киевляне в пятницу выложили на главной городской площади государственный герб из тюльпанов. На композицию ушло 1,5 млн цветков. Как отметил один из участников акции, горожане намерены праздновать наступление весны несмотря на вторжение российской армии.

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