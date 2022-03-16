В результате артобстрела в Киеве обрушились перекрытия 12-этажного жилого дома. Украинские спасатели сообщили об эвакуации 37 человек, двое пострадали. После попадания обломков снаряда в здание начался пожар, который распространился по балконам нескольких этажей. Повреждён также соседний 9-этажный дом.
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