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Активисты заявляют, что внутри много алкоголя, но совсем нет еды

В Лондоне группа активистов захватила особняк, предположительно связанный с российским олигархом Олегом Дерипаской. По словам активистов, они хотят превратить здание в приют для украинских беженцев. Захватившие здание утверждают, что нашли внутри много алкоголя, но еды там совсем нет.

Полиция оцепила дом, но в происходящее пока не вмешивается.

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