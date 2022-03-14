В Лондоне группа активистов захватила особняк, предположительно связанный с российским олигархом Олегом Дерипаской. По словам активистов, они хотят превратить здание в приют для украинских беженцев. Захватившие здание утверждают, что нашли внутри много алкоголя, но еды там совсем нет.

Полиция оцепила дом, но в происходящее пока не вмешивается.