Русский
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Рассылка
Games
Euronews
My Europe
Мир
Бизнес
Спорт
Green
My Europe
Мир
Бизнес
Спорт
Green
Next
Путешествия
Культура
Видео
другие
My Europe
Мир
Бизнес
Спорт
Green
Next
Путешествия
Культура
Видео
Next
Путешествия
Культура
Видео
Программы
Euronews
1
Прямой эфир
My europe
Smart Regions
Unreported Europe
Новости Европы
О Положении Союза
Спорт
Мир
Euronews Witness
Global Japan
No Comment
Qatar 365
Spotlight
Top News Stories Today
Глобальный Диалог
Мир
Next
Business Line
Disrupted
Focus
Real Economy
Sci-Tech
The Exchange
Планета Бизнеса
Цель
Футурис
Путешествия
Explore
Postcards
Taste
Приключения
Green
Climate Now
Farm To Fork
Ocean
Культура
Cult
Meet The Locals
Musica
Кино
Спецвыпуск
Angola 360
Climate Crisis
Coronavirus
Destination Dubai
Here We Grow: Spain
The New Uzbekistan
Visit Petersburg
Все программы
Latest Live Coverage
Российская военная операция на Украине | Прямая текстовая трансляция
Прямой эфир
Прямой эфир
Смотреть прямую трансляцию Euronews
euronews_icons_loading
Top News Stories Today
Новости дня | 12 март — утренний выпуск
Последние обновления: 12/03/2022
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
Последние видео
мир
Риски на границе для женщин и детей
Украина
Воздушная тревога в городах Украины
мир
"При таком сценарии накроет всю Европу"
мир
Нагорный Карабах остался без газа
мир
США выходят из "режима нормальных торговых отношений" с Россией
мир
Украинские беженцы: "ситуация перешла в новое измерение"
Новости Европы
Саммит ЕС в Версале: сближаться с Киевом и покарать Москву
Хорватия
Как советский беспилотник долетел до Хорватии?
Россия
Лукашенко: "Не мы развязали эту войну, наша совесть чиста"
Украина
Киевские волонтёры: "Просто помочь хлопцам"
Последние видео
Риски на границе для женщин и детей
Воздушная тревога в городах Украины
"При таком сценарии накроет всю Европу"
Нагорный Карабах остался без газа
США выходят из "режима нормальных торговых отношений" с Россией
Украинские беженцы: "ситуация перешла в новое измерение"
Саммит ЕС в Версале: сближаться с Киевом и покарать Москву
Как советский беспилотник долетел до Хорватии?
Лукашенко: "Не мы развязали эту войну, наша совесть чиста"
Киевские волонтёры: "Просто помочь хлопцам"