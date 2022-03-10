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Гигантский флаг как знак поддержки

В Риге на здании Латвийского телевидения вывешен громадный украинский государственный флаг, в знак поддержки Украины.

В Вашингтоне украинский флаг вывешен на здании гостиницы, расположенной напротив российского посольства в США.

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