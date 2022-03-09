Русский
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Рассылка
Games
Euronews
My Europe
Мир
Бизнес
Спорт
Green
My Europe
Мир
Бизнес
Спорт
Green
Next
Путешествия
Культура
Видео
другие
My Europe
Мир
Бизнес
Спорт
Green
Next
Путешествия
Культура
Видео
Next
Путешествия
Культура
Видео
Программы
Euronews
3
Прямой эфир
My europe
Smart Regions
Unreported Europe
Новости Европы
О Положении Союза
Спорт
Мир
Euronews Witness
Global Japan
No Comment
Qatar 365
Spotlight
Top News Stories Today
Глобальный Диалог
Мир
Next
Business Line
Disrupted
Focus
Real Economy
Sci-Tech
The Exchange
Планета Бизнеса
Цель
Футурис
Путешествия
Explore
Postcards
Taste
Приключения
Green
Climate Now
Farm To Fork
Ocean
Культура
Cult
Meet The Locals
Musica
Кино
Спецвыпуск
Angola 360
Climate Crisis
Coronavirus
Destination Dubai
Here We Grow: Spain
The New Uzbekistan
Visit Petersburg
Все программы
Latest Live Coverage
14-й день войны: прямая текстовая трансляция событий среды, 9 марта
Война на Украине. В Киеве слышны взрывы | Прямая текстовая трансляция
Российская военная операция на Украине | Прямая текстовая трансляция
Прямой эфир
Прямой эфир
Смотреть прямую трансляцию Euronews
euronews_icons_loading
Top News Stories Today
Новости дня | 9 март — дневной выпуск
Последние обновления: 09/03/2022
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
Последние видео
Польша
Подавляющее большинство украинских беженцев — женщины с детьми
мир
МАГАТЕ не контролирует чернобыльскую АЭС
Мексика
Мексиканские женщины 8 марта потребовали права на жизнь
мир
Пентагон отверг передачу военных истребителей МИГ-29 Украине
Франция
Остановка в Париже: Макрон и Блинкен сверили часы
Украина
Украина: попытка эвакуации
Великобритания
"Мы не сдадимся и не проиграем": Владимир Зеленский обратился к британскому парламенту
Грузия
"Вы здесь чужие!" Рада ли Грузия россиянам?
мир
8 марта с цветами украинского флага
Польша
Добровольцы предлагают беженцам транзит по Европе
Последние видео
Подавляющее большинство украинских беженцев — женщины с детьми
МАГАТЕ не контролирует чернобыльскую АЭС
Мексиканские женщины 8 марта потребовали права на жизнь
Пентагон отверг передачу военных истребителей МИГ-29 Украине
Остановка в Париже: Макрон и Блинкен сверили часы
Украина: попытка эвакуации
"Мы не сдадимся и не проиграем": Владимир Зеленский обратился к британскому парламенту
"Вы здесь чужие!" Рада ли Грузия россиянам?
8 марта с цветами украинского флага
Добровольцы предлагают беженцам транзит по Европе