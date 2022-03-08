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Новости дня | 8 март — вечерний выпуск
Последние обновления: 08/03/2022
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США отказываются от российской нефти, Shell и BP закрывают АЗС в России
Оксана Забужко: "Женщины защищают Украину и Европу"
8-го марта украинские женщины бегут от военных действий на родине
На Украине открыты гуманитарные коридоры
Война на Украине: Зеленский назвал виновных и ответственных