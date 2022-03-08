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Война на Украине: 13-й день. Прямая текстовая трансляция
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Новости дня | 8 март — утренний выпуск
Последние обновления: 08/03/2022
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Еврокомиссия готовит письменный ответ на заявки Украины, Грузии и Молдавии
Евросоюз хочет избавиться от российского газа
Львов: Гуманитарный штаб во Дворце искусств
Польша ждёт до пяти миллионов беженцев
Школа будущих руководительниц сектора высоких технологий
В РФ утверждён список "недружественных стран"