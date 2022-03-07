Новости дня | 7 март — дневной выпуск

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Последние обновления: 07/03/2022
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Украина-Россия: судебное противостояние
Украина против гуманитарных коридоров в Россию
Франция: до выборов президента осталось чуть больше месяца
Десятки тысяч жителей Европы поддержали Украину
Украина: 11-й день войны
Тысячи россиян вышли на акции протеста против войны на Украине