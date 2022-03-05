Новости дня | 5 март — вечерний выпуск

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Последние обновления: 05/03/2022
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Тысячи людей вышли на акции протеста против войны на Украине
Путин пока не собирается вводить в России военное положение
"Люди просто хотят жить"
Сотни сербов поддержали действия России на Украине
В Польше растет число украинских беженцев
Мариуполь: эвакуация прервана
Украинские спортсмены провели акцию протеста