Пожары на Украине

Украина обвиняет Россию в обстреле Запорожской атомной электростанции.

Международное агентство по атомной энергии сообщило, что в этом районе "не было зарегистрировано никаких изменений в уровне радиации".

- Европа должна проснуться сейчас. Крупнейшая в Европе атомная электростанция горит. Прямо сейчас. Российские танки ведут огонь по атомным блокам. Это танки, оснащенные тепловизорами, поэтому они знают, куда стреляют, они готовились к этому. Владимир Зеленский, президент Украины

Это была еще одна ночь сирен по всей Украине. В Киеве обстановка напряжена до предела, сюда движется огромная колонна российской военной техники.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что несколько зданий в Чернигове, включая нефтебазу, подверглись обстрелу российскими снарядами, в результате чего погибли 33 мирных жителя и 18 получили ранения.

После обстрела российскими снарядами в Киеве, украинские пожарные боролись с сильным пламенем на нефтебазе.

Склад нефтепродуктов был одним из многих объектов, которые горели и были разрушены в столице Украины после российского обстрела.

В Херсоне российские войска захватили здания местных и региональных органов власти. Горожанам нехватает хлеба и товаров первой необходимости.

Ужесточая осаду Мариуполя, российские войска, стремятся отрезать Украину от моря через ее ключевые южные порты.

Тем временем США усиливают свое присутствие в Польше, а Франция размещает войска в Румынии.