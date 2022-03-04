Пожары на Украине

Пожары на УкраинеКомментарии
Украина обвиняет Россию в обстреле Запорожской атомной электростанции.
Международное агентство по атомной энергии сообщило, что в этом районе "не было зарегистрировано никаких изменений в уровне радиации".
Это была еще одна ночь сирен по всей Украине. В Киеве обстановка напряжена до предела, сюда движется огромная колонна российской военной техники.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила, что несколько зданий в Чернигове, включая нефтебазу, подверглись обстрелу российскими снарядами, в результате чего погибли 33 мирных жителя и 18 получили ранения.
После обстрела российскими снарядами в Киеве, украинские пожарные боролись с сильным пламенем на нефтебазе.
Склад нефтепродуктов был одним из многих объектов, которые горели и были разрушены в столице Украины после российского обстрела.
В Херсоне российские войска захватили здания местных и региональных органов власти. Горожанам нехватает хлеба и товаров первой необходимости.
Ужесточая осаду Мариуполя, российские войска, стремятся отрезать Украину от моря через ее ключевые южные порты.
Тем временем США усиливают свое присутствие в Польше, а Франция размещает войска в Румынии.