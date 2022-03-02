Ряд дипломатов бойкотировали выступление Лаврова в ООН

Многие дипломаты во вторник покинули зал заседаний ООН во время видеовыступления министра иностранных дел Сергея Лаврова в Совете по правам человека.

Таким образом дипломаты выразили солидарность с Украиной. Аналогичный бойкот произошел во время его выступления на Конференции по разоружению.