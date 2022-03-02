Ряд дипломатов бойкотировали выступление Лаврова в ООН

Многие дипломаты во вторник покинули зал заседаний ООН во время видеовыступления министра иностранных дел Сергея Лаврова в Совете по правам человека.
Таким образом дипломаты выразили солидарность с Украиной. Аналогичный бойкот произошел во время его выступления на Конференции по разоружению.
Другие No Comment
В Аргентине пылают лесные пожары
Бразилия: число погибших при сходе оползня возросло до 136 человек
В Мадриде открылась выставка современного искусства ARCO
Байкал: крупнейший в мире фестиваль ледяной скульптуры
Жители Каракаса считают попугаев
В Музее Родена устроили "Вечер любви"
День святого Валентина в Париже: фотографии у Эйфелевой башни
День святого Валентина в Венеции: гондолы, маски и уникальный шоколад
Назаре: на гребне волны
В Иране открылся тюремный ресторан
Эстафета олимпийского огня прошла по Великой китайской стене
Турция: город - саночная трасса и спасение котёнка-скалолаза
Буддисты Японии помолились об окончании пандемии в холодной воде
Десять тысяч рыбаков на льду с благотворительными целями
Вьетнам готовится к Китайскому Новому году тигра